Максиму Гайфутдинову было 33 года. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге под подозрение в краже попали трое сотрудников ОП № 9, речь идет о начальнике отделения по борьбе с имущественными преступлениями, сотрудике экспертно-криминалистического отдела и оперуполномоченном. Об этом «Комсомольской правде» рассказал осведомленный источник.

4 августа на улице Крауля в автомобиле «Шевроле Спарк» скончался 33-летний Максим Гайфутдинов. Сначала на место трагедии приехал наряд ППСП в составе четырех сотрудников. Они произвели осмотр места происшествия, но машина была закрыта изнутри. Пришлось вызывать МЧС, чтобы вскрыть дверь. Один из полицейских сфотографировал салон через стекло.

- На снимках видно, что на шее мужчины есть две золотые цепочки. Эту информацию подтверждают и врачи скорой помощи, которые зафиксировали смерть водителя. Одна из цепочек была достаточно большой, ее невозможно было не заметить, - отмечает инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Дом, рядом с которым стоял автомобиль Максима. Фото: Google maps

Наряд патрульно-постовой службы уехал, когда на место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 9. По предварительной версии, сотрудники украли две цепочки и деньги из кошелька.

- После вскрытия автомобиля осматривался салон, в ходе которого начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями садился в машину. После отъезда бригады СМП он также перепарковал служебный автомобиль и склонился над водительским сиденьем. После этого эксперт сделала снимки трупа, на которых украшения отсутствовали, - добавил источник.

Пропажу цепочек и крупной суммы (порядка 40 тысяч в кошельке) заметила мать и сестра скончавшегося.

- Причину смерти сына я так и не узнала. Цепочка стоила порядка 200 тысяч рублей, - пояснила «Комсомолке» Марина Гайфутдинова, мать скончавшегося Максима.

После заявления семьи о пропаже вещей в свердловском главке начали проверку. В отличие от своих коллег начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОП № 9 согласился ответить на вопросы с использованием полиграфа. На нем он и прокололся.

Ожидается, что Следственный комитет возбудит уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

- По данному факту оперативными работниками из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проводится служебная проверка. Собранные материалы направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет. В случае установления причастности к противоправному деянию сотрудников территориального ОВД, они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказал «КП» пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

В действиях полицейских усматривается признак преступления по статье 158 УК «Кража».