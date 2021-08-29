В Екатеринбурге полицейских обвинили в краже цепочки с покойника

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка проводит проверку. Фото: СОЦСЕТИ

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности свердловского главка полиции начала проверку по факту заявления родственников скончавшегося екатеринбуржца Максима Гайфутдинова. Об этом «Комсомолке» рассказал» источник в правоохранительных органах. 33-летний мужчина скончался в начале августа, его тело обнаружили в автомобиле «Шевроле Спарк» на улице Крауля.

Мать и сестра мужчины уверены, что полицейские из ОП № 9 украли золотую цепь, а также кошелек, в котором было порядка 40 тысяч рублей.

- Уже были допрошена бригада медиков скорой помощи. Они пояснили, что видели золотую цепочку на теле скончавшегося. На камере наблюдения видно, что после отъезда врачей и сотрудников МЧС (они вскрывали машину) один из полицейских перепарковал служебный автомобиль, а потом склонился над трупом. После этого эксперт сделала снимок тела без цепочки. Сами полицейские заявляют, что никакой цепочки не было, - объяснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Отметим, что полицейские отказались от прохождения полиграфа.