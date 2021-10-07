4 августа на улице Токарей скончался 33-летний Максим Гайфутдинов, силовик решил незаметно снять с трупа дорогую цепочку. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге отправили в СИЗО начальника по борьбе с имущественными преступлениями, которого обвиняют в краже золотой цепочки. Украшение принадлежало 33-летнему Максиму Гайфутдинову, скончавшегося в своем автомобиле 4 августа 2021 года. По версии следствия, прибывший на место трагедии майор полиции снял с тела драгоценность.

Сначала пропажу цепочки стоимостью 250 тысяч рублей заметили родственники Максима, в морге им выдали лишь одежду и телефон. Одними из первых были допрошены врачи скорой помощи. Они подтвердили, что при осмотре тела видели цепочку. Однако на снимках, сделанных криминалистами, ее уже не было.

- Майор полиции перепарковал служебный автомобиль, а потом снял цепочку с трупа Гайфутдинова, - пояснил «КП» источник в силовых структурах.

Семья Максима подтвердила, что предполагаемого вора отправили за решетку.

- Да, его арестовали на два месяца. Но цепочку нам так и не вернули. Она дорога нам как память, Максим никогда не снимал ее, - рассказали «Комсомолке» родные Максима Гайфутдинова.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Уголовное дело по статье «Кража» было переквалифицировано на статью «Превышение должностных полномочий». Майору полиции грозит до 4 лет лишения свободы. Обвиняемый работает в ОВД с 2006 года.