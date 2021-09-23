Душегубом оказался 38-летний рецидивист. Фото: СОЦСЕТИ

Представители Следственного комитета и свердловского главка полиции раскрыли подробности страшного убийства воспитательницы детского сада из Кировграда Полины Титовой и ее двух четырехлетних сыновей-близнецов. Тела были обнаружены во время пожара, преступник пытался замести следы через поджог жилья.

Как выяснилось, предполагаемым убийцей оказался 35-летний житель Нижнего Тагила Виталий Насртдинов. Отец троих детей освободился из колонии летом 2017 года, но прошлым летом жена выгнала его из дома. Виталий обратился за помощью к Полине, а та пустила его жить к себе.

- В день трагедии подозреваемый пришёл в гости к новой знакомой со сладкими гостинцами для её детей и со спиртным для добродушной хозяйки. Весь вечер они обильно злоупотребляли и даже танцевали, а когда перебрали, то гость потерял контроль над поведением и в ходе межличностного конфликта на бытовой почве жестоко расправился и с дамой, и с ее сыновьями, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Полина работала воспитателем в детском саду, с отцом детей она была в разводе. Фото: СОЦСЕТИ

После убийства и поджога Виталий вернулся домой, где проспался. А потом спокойно отправился на работу. К счастью, задержать подозреваемого удалось по горячим следам. Его уже проверили на полиграфе, при себе у него были украшения Полины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

- В ближайшее время планируется предъявить задержанному соответствующее обвинение и выполнить с его участием ряд иных процессуальных действий (в частности, судебную психиатрическую экспертизу). Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Виталий познакомился с Полиной месяц назад на автомойке. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование преступление находится на контроле региональной прокуратуры. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

- Прокурор Свердловской области Борис Крылов накануне, 22 сентября, лично выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в надзорном ведомстве.

По словам подруги Полины, ее избранник имел пристрастие к наркотикам. Чем он смог заинтересовать молодую маму, подруга женщины не понимает.

- Вместе они не жили. Встречались время от времени. Он жил в Тагиле, - рассказывает подруга Полины. - Накануне убийства она получила зарплату. Ее видели в магазине. Полина была в хорошем настроении, покупала для мальчиков разные вкусности, а вскоре ее и детей убили. Всем перерезали горло. А у Полины на лице не было живого места. До сих пор не укладывается это в голове. Во сколько это произошло, я точно не знаю. Но тела из квартиры выносили 22 сентября, около 11 часов утра.

С бывшим мужем после расставания Полина поддерживала отношения, ведь у них общие дети. В момент убийства экс-жены он находился в командировке.