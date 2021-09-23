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В Кировграде задержали подозреваемого в убийстве молодой мамы Полины Т. и ее сыновей. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения.

- С его участием выполняется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход его расследования взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, тела женщины и двух ее четырехлетних сыновей с признаками насильственной смерти были обнаружены накануне, 22 сентября, во время тушения пожара в квартире дома по бульвару Центральному в городе Кировграде.

Соседи женщины рассказывали, что за день до трагедии в квартире Полины Т. была слышна шумная пьянка. Также очевидцы выдвинули версию, что женщину погубил ее 35-летний сожитель, который якобы сначала пробил ей голову, а затем, чтобы замести следы, поджег квартиру.

Известно, что погибшая женщина работала воспитателем в детском садике. С отцом погибших мальчиков они разошлись, но воспитывали детей они вместе.