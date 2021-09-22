В Кировграде после пожара в квартире нашли тела молодой мамы и ее детей-близнецов

Фото: социальные сети

Утром в квартире Кировграда на Центральном Бульваре произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило в 11:16 по местному времени. Спасатели быстро прибыли на место и в течение десяти минут потушили очаг возгорания. На месте работали три единицы техники и 10 пожарных. Когда же специалисты зашли в помещение, они наткнулись на страшную находку: трупы молодой мамы и ее двоих детей-близнецов. Информацию об их гибели «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным Tagilcity.ru есть версия, что Полину Т. погубил ее 35-летний сожитель. Об этом изданию рассказали соседи женщины. Якобы мужчина сначала пробил женщине голову, а затем, чтобы замести следы поджог квартиру. Очевидцы рассказали, что накануне трагедии в квартире шумели и употребляли алкоголь, однако саму женщину в состоянии опьянения не заметили.

- Полина работала воспитателем в детском садике уже несколько лет. Она была жизнерадостным и добрым человеком. Двое сыночков у нее были долгожданными. Они с мужем Дмитрием долго пытались забеременеть, а потом решились на ЭКО. Родились близнецы. Она их очень любила. Мальчики в футбольную секцию ходили. С мужем они потом расстались, но детей воспитывали вместе, - рассказывают знакомые Полины. - Тот, кто совершил этот ужас просто изверг.

Среди тех, кто знал Полину есть мнение, что женщину мог погубить и простой наркоман, который залез в ее квартиру.

В областном следственном комитете, как и в полиции пока от комментариев воздерживаются.