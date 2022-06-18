Выпил 1,5 литра пива: виновником смертельной аварии под Екатеринбургом оказался сержант полиции

С конца мая полицейский находился на сессии в колледже. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Виновником смертельной аварии в Верхней Пышме оказался 35-летний сержант полиции. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник в силовых структурах. В ночь на 17 июня полицейский выпил в своем «Хендэ Акцент» полтора литра пива и поехал домой. На повороте в поселок Залесье он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую протаранил «Рено Логан».

В легковушке находилась семья из Краснотурьинска. 48-летний мужчина, находящийся за рулем «Рено», скончался на месте. Его 14-летний сын был госпитализирован в детскую больницу Екатеринбурга № 9 с рваной раной головы.

Семья ехала из Краснотурьинска в Екатеринбург. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Стаж водителя «Хенде» 11 лет, ранее к административной ответственности за нарушения не привлекался, по результатам проведенного медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. Результат теста – 0,70 мг/л, - отметили в региональном управлении ГИБДД.

Также известно, что сержант не находился на службе. Летом его отпустили на сессию в колледже им. «Ползунова». В свердловском главке уже начали служебную проверку.

Региональный главка полиции начал проверку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что вечером 17 июня в Каменске-Уральском пьяный водитель насмерть сбил 64-летнюю велосипедистку. Автомобилист пытался скрыться, но через 10 минут был остановлен инспекторами ДПС.

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