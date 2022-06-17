Семья ехала в Екатеринбург: под Верхней Пышмой пьяный водитель иномарки устроил смертельную аварию

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Верхней Пышмой семья на иномарке Renault попала в серьезную аварию, столкнувшись с Hyundai. В ДТП погиб 48-летний мужчина, его жена и 14-летний ребенок получили различные травмы.

Инцидент произошел в ночь на 17 июня в районе второго километра автодороги «Обход города Верхняя Пышма». По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем Hyundai выезжал со второстепенной трассы и не уступил дорогу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Транспортным средствам причинены значительные механические повреждения. Водитель «Хенде» травм не получил. По результатам проведенного медицинского освидетельствования у него установлено состояние опьянения (результат теста – 0,70 мг/л), - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что семья ехала из Краснотурьинска в Екатеринбург. Жена погибшего рассказала, что она находилась переднем пассажирском сидении, а сын – на заднем, на момент столкновения они спали.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Водитель «Хенде» пояснил, что перед ДТП выпил 1,5 литра пива, находясь в машине без движения, после поехал домой в поселок Садовый, - добавили в ГИБДД.

Накануне под Каменском-Уральским в столкновении двух иномарок погибли три человека, включая 11-летнего ребенка. Страшная авария произошла на 108 километре трассы «Екатеринбург-Шадринск-Курган» 16 июня около 17:30 по местному времени.