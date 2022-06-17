На Урале будут судить экс-полицейского, похитившего парня бывшей девушки

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: социальные сети Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Первоуральске будут судить экс-полицейского, который вывез на кладбище парня своей бывшей девушки и избил его. 27-летний водитель из МВД стремился помочь бывшей девушке, которая попросила его разобраться с любовником, бросившим ее после известий о беременности.

Вечером 18 июля 2021 года бывший водитель МВД затолкал 25-летнего кладовщика спортивного магазина в свой «Шевроле Ланос» и вывез на кладбище к черте города. Там он пристегнул его наручниками и требовал переписать на бывшую девушку свой автомобиль «Лада-210740» стоимостью 105 тысяч рублей и денежных средств в сумме 60 тысяч рублей.

- После того, как потерпевший согласился выполнить незаконные требования, обвиняемый отстегнул наручники и отвез его обратно к месту незаконного захвата на набережную, где потерпевший передал свой автомобиль «ЛАДА-210740» лицам, сопровождавшим подсудимого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На старой странице девушки сохранились фотографии с бывшим ухажером. Фото: соцсети Читайте на WWW.URAL.KP.RU: https://www.ural.kp.ru/daily/27371/4552973/

Через несколько дней кладовщик написал заявление, а на «коллектор» в погонах сразу во всем признался. Его уволили из полиции по отрицательным мотивам. А 1 марта Следственный комитет добавил в уголовное дело эпизод о похищении человека.

Сейчас прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина.

- Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «з», «г» части 2 статьи 126 УК РФ -похищение человека из корыстных побуждений, а также по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ - вымогательство чужого имущества под угрозой применения насилия и с применением насилия, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.