«КП-Екатеринбург» собрала рецепты от шеф-поваров и фуд-блогеров, которые поделились рецептами вкуснейших блинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До празднования Масленицы 2022 осталось совсем ничего, а это значит, что пора закупаться ингредиентами для блинов. «КП-Екатеринбург» собрала рецепты от шеф-поваров и фуд-блогеров из Екатеринбурга, которые поделились рецептами вкуснейших блинов. Публикуем подборку рецептов блинов от уральских кулинаров.

БЛИНЫ СО СЛАБОСОЛЁНЫМ ЛОСОСЕМ, ИКРОЙ ТОБИКО И СТРАЧАТЕЛЛОЙ

Рецепт от шеф-повара Екатеринбурга Михаила Аракелова

На тесто:

мука – 100 грамм

соль – щепотка

яйцо – 1 штука

молоко – 200 миллилитров

сахар – 1 столовая ложка

вода – 75 миллилитров

масло растительное – 1 столовая ложка

масло сливочное – для смазывания

Для начинки:

1 крупный свежий лосось (начинайте готовить за 24-48 часов до подачи)

Страчателла 100 граммов

Свежий базилик 20 граммов

Для маринада, на 1 килограмм филе лосося:

500 граммов укропа (5 больших пучков)

1 столовая ложка соли

1 столовая ложка сахара

2 столовые ложки водки

Блины со слабосоленым лососем, икрой тобико и страчателлой. Фото: предоставлено Михаилом Аракеловым

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛИНОВ

Шаг 1

Подготовьте муку для классических блинов. Ее следует просеять с солью в миску.

Шаг 2

Нужно сделать в центре углубление, вбить в него яйцо и размешать, собирая муку с краев к центру.

Шаг 3

Смешать молоко с водой и сахаром. Продолжая размешивать, нужно постепенно добавить в муку получившуюся смесь. Затем необходимо перемешивать тесто для блинов до тех пор, пока не исчезнут все комки и тесто не начнет напоминать по консистенции жидкую сметану. Добавить растительное масло и взбить тесто венчиком или миксером.

Шаг 4

Сильно разогреть сковороду. Взяв салфеткой небольшой кусочек сливочного масла, нужно промазать им всю поверхность сковороды. Больше смазывать маслом не надо. Влить на сковороду примерно 1/3 половника теста для блинов. Приподнять сковроду над огнем и сделать быстрое круговое движение, чтобы тесто распределилась по всей поверхности.

Шаг 5

Через 30-50 секунд перевернуть блин на другую сторону. Готовить еще 10-12 секунд.

Шаг 6

Положить готовый блин на блюдо, смазать небольшим количеством сливочного масла. Продолжать печь блины, пока не будет использовано тесто. Складывать блины стопкой, промазывая каждый блин небольшим количеством сливочного масла.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЧИНКИ

Шаг 1

У лосося удалите хвост и голову (в этом рецепте они не понадобятся). Промойте рыбу внутри и снаружи, тщательно обсушите салфетками или полотенцем. Сохраняя кожу, разделите на 2 филе. Тщательно удалите все реберные кости.

Шаг 2

Натрите филе с «открытой» стороны (там, где нет кожи) водкой. Очень мелко нарежьте укроп, смешайте с солью и сахаром. Выложите смесь ровным слоем на одну половину филе.

Шаг 3

Накройте второй половиной, прижмите. Заверните в пленку, уложите в контейнер, сверху придавите не очень тяжелым грузом. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, затем переставьте в холодильник на 1-2 дня.

После чего стряхните с рыбы весь маринад, протрите бумажными полотенцами, тонко нарежьте и подавайте.

На выпеченные блины тонко нарежьте слабосоленого лосося. Добавьте сыр страчателлу. Присыпьте икрой летучей рыбы тобико. Украсьте листьями базилика.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЛИНЧИКИ НА СЛИВОЧНОМ МАСЛЕ

Универсальные блины на сливочном масле. Рецепт Юлии Сериковой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рецепт от фуд-блогера из Екатеринбурга Юлии Сериковой

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 грамм

Яйцо куриное – 3 штуки

Соль – 1 щепой

Сахар – 1 щепотка или 1 ложка

Масло сливочное – 90 грамм

Молоко – 1 литр

Смешиваем яйца, сахар, соль и перемешиваем. Вливаем свежее молоко и снова мешаем. Добавляем муку и перемешиваем без комочков. В последнюю очередь вливаем растопленное сливочное масло (перед жаркой).

Смазываем сковородку сливочным маслом для первого блинчика. Далее смазывать не нужно.

РУМЯНЫЕ КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ

Рецепт от фуд-блогера из Екатеринбурга Юлии Сериковой

Ингредиенты:

Кефир – 1 литр

Мука – 300 грамм

Яйца – 3-4 штук (если крупные – 3, мелкие – 4)

Растительное масло – 6 столовых ложек

Сахар – 4-5 столовых ложек

Соль – 1/4 столовой ложки

Сода – 0,5 чайных ложки

В одной чаше смешиваем яйца и 2,5 ложки сахара (если вы любите послаще, можете добавить 5 столовых ложек). Вливаем литр кефира. Добавляем пол чайной ложки соды или разрыхлителя. После добавляем 6 столовых ложек растительного масла и 300 граммов муки. Перемешиваем.

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ – РЕЦЕПТ СТАРИННОЙ РУССКОЙ КУХНИ

Рецепт от фуд-блогера из Екатеринбурга Юлии Сериковой

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр

Яйца – 3 штуки

Сахар – 1 столовая ложка

Соль – щепотка

Масло растительное – 3 столовые ложки

Мука – 240-260 граммов

Начинка:

Финики

Йогурт

Смешиваем 1 литр молока, добавляем 3 яйца, щепотку соли, 1 столовую ложку сахара и 3 столовые ложки растительного масла. Высыпаем муку частями. Ничем не смазываем сковороду, раскаливаем ее максимально и жарим с двух сторон блины.

Для начинки смешайте мякоть фиников с йогуртом.

БЛИНЫ С ФАРШЕМ И РИСОМ

Готовые блинчики можно съесть со сметаной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рецепт от фуд-блогера из Екатеринбурга Дарьи Костаревой

Блины на молоке и воде:

Молоко – 350 миллилитров

Вода – 400 миллилитров

Яйца – 2 штуки

Соль – по вкусу

Сахар – 0,5-1 чайная ложка

Масло подсолнечное – 5 столовых ложек

Сода – 0,5 чайной ложки

Мука

Начинка:

Рис

Фарш

Лук

Морковь

Соль

Приготовление блинов:

Яйца нужно взбить с солью и сахаром, после чего добавить молоко и воду и перемешать. Добавьте соду, и затем понемногу просеянную муку. Тесто должно быть чуть гуще молока. Добавьте подсолнечное масло и перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде.

Для таких нейтральных блинчиков подойдет начинка с фаршем и рисом.

Приготовление начинки:

Обжарить фарш на сковороде с луком и морковью. В это время отварить рис. Затем все перемешать, положить начинку в блин и завернуть. Готовый блин нужно обжарить на сковороде до хрустящей корочки.

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