Масленица 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области: программа

В 2022 году Масленица пройдет с 28 февраля по 6 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленица в 2022 году пройдет с 28 февраля по 6 марта. К этому празднику жителей Екатеринбурга и Свердловской области ждут массовые гуляния, игры, концерты и поедание блинов. Публикуем программу мероприятий на Масленицу 2022 в Екатеринбурге.

Важно! Программа обновляется по мере поступления информации.

«Веселые гуляния» 6+

Когда: 6 марта 2022 года в 14 часов

Где: Свердловская государственная детская филармония на улице Карла Либкнехта, 38А

Цена: 500 рублей

В Свердловской филармонии подготовили программу для детей и взрослых в последний день гуляний на Масленицу. Здесь покажут театральное представление, пройдут традиционные игры и конкурсы с призами, посетителей. На праздновании будет устроен и концерт, где выступит оркестр народных инструментов Детской филармонии. Посетители будут петь и Весну-матушку встречать.

«Масленица 2022. Встретим весну вместе!» 0+

Когда: 6 марта 2022 года с 10 до 19 часов

Где: Парк Сказов, поселок Арамиль, улица Парк Сказов, 1

Цена: до 19 февраля 2022 года купить входной билет можно за 500 рублей. С 19 февраля по 5 марта 2022 года входной билет 600 рублей, 6 марта 2022 года – 700 рублей

В Парке Сказов развлекательная программа начнется с 11 часов. Посетители смогут поиграть в игры и конкурсы, покататься на печке, принять участие в розыгрыше, познакомиться с супругой Урал Мороза Весной Красной, а также посмотреть на фаер шоу и сжигание восьми метрового чучела.

За отдельную плату можно посетить домик Лешего, пещеру Хозяйки медной горы, избушку Бабы Яги и владения Водяного. Стоимость одной из программ – 200 рублей.

Также Масленица в Екатеринбурге и Свердловской области постоянно проходит в парке имени Маяковского, «Синара Центре», центре культуры «Урал», парке Литературного квартала, музее «Литературная жизнь Урала XX века». Подробная программа празднования Масленицы 2022 появится позднее.