Масленичные гуляния пройдут в городе 6 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Синара Центре» отменили гуляния на Масленицу. Они должны были состояться в воскресенье, 6 марта.

- В связи ограничением на проведение массовых мероприятий согласно Указу Губернатора Свердловской области № 100-УГ Гуляния во дворе «Скоморошьи забавы» в «Синара Центре» 6 марта 2022 г. отменены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства! - рассказали в «Синара Центре».

При этом детский масленичный спектакль «Жила была Лисонька» не отменяют. Его покажут в 12:00, 14:00 и 16:00.

Отметим, что в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева речь идет о запрете публичных, а не массовых мероприятий. То есть в регионе нельзя проводить собрания, митинги, демонстрации и шествия. Новые ограничения направлены на снижение социальных контактов. Запрет будет действовать до 7 марта.

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