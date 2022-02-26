В Свердловской области из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Новые меры направлены на снижение социальных контактов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области власти запретили с 27 февраля до 7 марта проводить публичные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

- К сожалению, в последнюю неделю мы фиксируем прирост числа заболевших. Если 20 февраля мы выходили на показатель в чуть более 3,1 тысячи больных в сутки, то 23 февраля их было уже больше 4 тысяч, а вчера и сегодня – свыше 4,5 тысячи, - объяснил ограничительные меры замгубернатора региона Павел Креков.

Новые ограничения направлены на снижение социальных контактов. Изменения внесли в указ №100, который устанавливает особый режим на Урале из-за пандемии.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков заявил, что медики наблюдают утяжеление течения болезни у пациентов в течение последних 10 дней.

- При том, что в целом у нас сохраняется в необходимом объеме резерв реанимационных коек, количество тяжелых пациентов подросло, в том числе тех, что находятся на инвазивной вентиляции легких. Это может объясняться тем, что омикрон, который вел к росту больных на амбулаторном звене, полностью не вытеснил дельту, – заявил замминистра.

Он отметил, что коронавирус никуда не уходит и расслабляться нельзя. По его словам, в некоторых случаях инфекцию тяжело переносят дети. Турков напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.