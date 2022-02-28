В екатеринбургском парке Маяковского отменили масленичные гуляния из-за коронавирусных ограничений. Организаторы не будут проводить развлекательную программу, однако гости смогут наблюдать праздничное оформление аллей и традиционную блинную ярмарку.

- 6 марта будет работать фудкорт и кафе в парке. Откроются аттракционы, Тинькофф Горка, каток. Чучело Масленицы тоже окажется на своем привычном месте - на Фонтанной площади, но сжигать его не будут. Музыкальной программы, масленичных забав, спектаклей не запланировано, - отметили в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, в Свердловской области власти запретили с 27 февраля до 7 марта проводить публичные мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Новые ограничения направлены на снижение социальных контактов. Изменения внесли в указ №100, который устанавливает особый режим на Урале из-за пандемии.