На Масленицу 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области ожидается снегопад и оттепель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Провожать зиму в Екатеринбурге и Свердловской области будут всю неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года. Так жителей города ждут традиционные масленичные игры на улице, поедание блинов и сжигание чучела. Рассказываем, какой будет погода на Масленицу 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

По прогнозу синоптиков «Гисметео» предварительный прогноз погоды на конец февраля и начало марта 2022 года обещает тепло. Сильных снегопадов на этот период также не прогнозируется.

Понедельник, 28 февраля 2022 года

В первый день Масленицы 2022 года в Екатеринбурге температура днем составит 0 градусов, ночью опустится до -2 градусов. Будет пасмурно, а также ожидается небольшой мокрый снег.

Вторник, 1 марта 2022 года

На Масленицу 1 марта 2022 года в Екатеринбурге днем температура ожидается -1 градус, ночью -2 градуса. Ожидается пасмурная погода и небольшой снег.

На Масленицу 1 марта 2022 года в Екатеринбурге ожидается пасмурная погода и небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среда, 2 марта 2022 года

На Масленицу 2 марта 2022 года в Екатеринбурге днем столбики термометров покажут от -6 до -7 градусов, и такая температура сохранится и ночью. Будет пасмурная погода, осадков не ожидается.

Четверг, 3 марта 2022 года

На Масленицу 3 марта 2022 года в Екатеринбурге днем ожидается -3 градуса, ночью температура опустится до -8 градусов. Ожидается небольшой снег.

Пятница, 4 марта 2022 года

На Масленицу 4 марта 2022 года в Екатеринбурге днем будет -3 градуса, ночью -7 градусов. По предварительному прогнозу синоптиков ожидается небольшой снег.

Суббота, 5 марта 2022 года

На Масленицу 5 марта 2022 года в Екатеринбурге днем ожидается -3 градуса, ночью -8 градусов. В этот день ожидается обильное выпадение снега.

Воскресенье 6 марта 2022 года

Погода на Масленицу 6 марта 2022 года в Екатеринбурге обещает днем -4 градуса, ночью -8 градусов. Днем возможно выпадение снега.

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