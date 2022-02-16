Весна придет в Екатеринбург через две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода в начале марта 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области? По данным портала «Гисметео», в Екатеринбурге и Свердловской области начало весны будет теплым.

– Первый месяц календарной весны прогнозируется преимущественно сухим, малооблачным. Большую часть времени формирования погодных условий будет определять Азиатский антициклон, но сильных холодов не прогнозируется. Преобладающий фон минимальной температуры ночью – от -8 до -13 градусов, днем можно рассчитывать от -2 до -7 градусов, – сообщил «КП-Екатеринбург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

По его словам, сильных и продолжительных снегопадов на начало весны 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области также не прогнозируется.

В Екатеринбург в марте сохранятся отрицательные температуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тепло в Екатеринбург и Свердловскую область придет раньше, однако это будет лишь предвесенний период.

– На фоне всего этого будет складываться ощущение ранней весны, но это не весна, а лишь только предвесенняя пора – первые симптомы весны. Температурный фон будет превышать норму, но все равно среднесуточная температура останется отрицательной, – дополнил эксперт.

Сама же весна 2022 года придет в Екатеринбург и Свердловскую область, по прогнозам синоптиков, в конце марта. Происходит это на Среднем Урале обычно в последние пять дней марта.

Также ведущий метеоролог поделился прогнозом погоды на остаток февраля 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

– Во второй половине зимы погода будет мягкая. Ожидается выпадение мокрого снега и постепенным приближением температуры к нулевым значениям днем. Ночные значения постепенно повысятся до -3 и -9 градусов. На Северном Урале будет несколько похолоднее, – рассказал Леонид Старков.

На вторую половину февраля 2022 года не прогнозируется снегопадов.

Снегопадов до конца зимы в Екатеринбурге не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Это типичный расклад для второй половины зимы и символизирует собой успокоение характера русской зимы. Она, как и все, что достигает среднего возраста, становится уравновешенной, спокойно, рассудительной, – дополнил ведущий метеоролог «Гисметео».

На Среднем Урале в феврале 2022 года в ночные часы температура понижалась до -15, местами до -20 градусов, на Северном Урале отмечалось даже -30 градусов мороза в горах. Дневная температура держалась на уровне от -10 до -12 градусов.

Погоду на весну 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области предсказала и пара бинтуронгов в екатеринбургском зоопарке. Они нагадали уральцам наступление поздней весны и переменчивую погоду.