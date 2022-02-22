Масленица в парке Маяковского пройдет 6 марта с 12 до 19 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отпраздновать Масленицу в марте 2022 года можно будет в ЦПКиО имени Маяковского, где по традиции проводят зиму. Так, каждый год здесь можно поучаствовать в конкурсах и состязаниях, наестся блинов, и прикупить сувениры. Рассказываем, как пройдет Масленица в парке имени Маяковского Екатеринбурга в 2022 году.

Праздник проведут 6 марта с 12 до 19 часов в центральной части парка Маяковского. Здесь будет открыта самая вкусная и долгожданная площадка – блинная ярмарка, а для тех, кому нужно обновить фотографии в соцсетях, будут открыты тематические фотозоны.

КОНКУРСЫ

На Масленицу-2022 в ЦПКиО имени Маяковского для посетителей заготовлены популярные традиционные конкурсы. Например, можно будет попробовать залезть на столб, высотой в двенадцать метров.

В 16 часов здесь начнется штурм крепости. Также здесь состоятся традиционные народные игры – бой мешками, сидя на бревне, бросание мяча в кольцо, метание валенка, и командные конкурсы – «стенка на стенку», перетягивание каната и другие.

В парке Маяковского посетители могут принять участие в игре "бои мешками" Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОЩАДКИ

Главная сцена

На Масленицу-2022 в парке Маяковского здесь начнется концерт с 12 часов, где выступят Уральский народный хор и другие артисты.

Хэдлайнер на Масленицы-2022 в парке Маяковского в этом году – группа Zventa Sventana, выступление которой назначено в 17 часов. Группа исполняет народные песни в современной обработке, а их хит «Мужа дома нету», исполненный совместно с Иваном Дорном набрал больше 3,5 миллионов просмотров на YouTube. После завершения выступления планируется сожжение шестиметрового чучела.

Также в парке Маяковского слева основной площадки на Масленицу-2022 пройдут мастер-классы. Посетители могут научиться украшать пряники, слепить горшок из глины или готовить леденцы.

«Вкусная улица»

Площадка расположится у фонтана на площади в парке Маяковского. Здесь посетителям предложат блины и блюда из ресторанов Екатеринбурга.

«Сцена-солнце»

На Масленицу-2022 в парке имени Маяковского площадка будет работать у главной арки. Здесь на входе выступит фолк-диджей, покажут спектакли и устроят русские народные игры.

На площадке "Вкусная улица" посетителям предложат угоститься блинами Фото: Алексей БУЛАТОВ

SoundПарк

Эта площадка пройдет в закрытом помещении, где покажут представления «Театра кукол» и «Коляда-театра», а также мультфильмы. Около площадки пройдут конкурсы со съедобными подарками.

«Морковкино»

На городской ферме будет открыт этнографический музей, где посетители смогут посмотреть на быт обычной русской семьи прошлых веков, редкие экспонаты выставки Музея Наличников, а также сделать фото в народном костюме. Здесь же будут хороводы и русские народные игры.

Центральная аллея

На Масленицу-2022 на центральной аллее парка пройдет ярмарка мастеров фестиваля «Иван-да-Марья». Здесь можно купить посуду, игрушки или сувениры ручной работы.

Также Масленица-2022 в Екатеринбурге пройдет в «Синара Центре» с программой «Скоморошьи забавы». Там посетители могут поучаствовать в эстафете с коромыслом, жмурки и других состязаниях, и, конечно, поесть блины.

Масленица пройдет также в Свердловской детской филармонии и Парке Сказов. Более подробная афиша здесь.

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