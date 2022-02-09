За гибель восьми человек под колесами автобуса в Лесном будут судить водителя, механика и директора автопредприятия

После ДТП в Лесном был объявлен траур. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В начале июня прошлого года в закрытом уральском городе Лесной произошла трагедия. Автобус врезался в людей, шедших на местный комбинат «Электрохимприбор». Восемь человек тогда погибли, еще около пяти пострадали, хотя жертв могло быть и больше, ведь в салоне находилось около 50 пассажиров.

- Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

Фото с места происшествия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

После случившегося в городе был объявлен траур, а полиция и Следственный комитет стали разбираться, кто же виноват в случившемся. Сегодня, 9 февраля, расследование подошло к концу. В связи с этим следователи поделились подробностями случившегося.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ - ДО 7 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Так, ответственность после смертельного ДТП могут понести три человека. Водителя автобуса, 57-летнего мужчину, обвинили в нарушении правил дорожного движения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Второй обвиняемый – механик автопредприятия, выпустивший неисправный автобус в рейс. Ему также грозит до семи лет лишения свободы.

Также перед судом предстанет директор предприятия. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, его могут приговорить к двум годам лишения свободы.

НЕ СВЕРНУЛ НА ПОВОРОТЕ, ХОТЯ МОГ

Следователи подробно восстановили картину случившегося. 10 июня водитель, выходя на смену, сам не проверил, в каком состоянии находится автобус «Паз».

- Выехав утром с территории базы автопредприятия, обвиняемый проследовал по муниципальному маршруту города Лесного, совершая остановки и осуществляя посадку-высадку пассажиров, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Уже в поселке Горный автобус вдруг стал скатываться по уклону улицы Калинина. В Следственном комитете уточняют, что водитель не смог снизить скорость и не стал сворачивать, как того требовал маршрут.

Фото с места происшествия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В нарушение запрещающего дорожного знака водитель продолжил движение по проезжей части улицы Калинина, предназначенной после одного из перекрестков для одностороннего встречного направления движения, - объясняют в Следственном комитете.

«Паз» набрал скорость, а водитель, из-за неисправностей, потерял контроль над управлением. В итоге автобус пробил ворота местного комбината и сбил восемь человек, после чего остановился у дерева.

СОТРУДНИКОВ АВТОПРЕДПРИЯТИЯ НЕ РАЗ ШТРАФОВАЛИ

Говоря о вине механика, следователи объясняют, что он «грубо нарушил» положения закона, обязывающего проверять техническое состояние автобуса перед рейсом. В итоге на маршрут отправился автобус с неисправными тормозами, а также неработающей вспомогательной тормозной системой.

- Указанные технические неисправности запрещают эксплуатацию транспортных средств, - объясняют в СУ СКР по Свердловской области. - При перечисленных обстоятельствах обвиняемый удостоверил своей подписью заведомо ложный факт исправности выпускаемого транспортного средства в путевом листе, а также удостоверил своей подписью в соответствующем журнале заведомо ложный факт проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства, в действительности его не проводя.

Фото с места происшествия. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи отмечают, что директор автопредприятия в свою очередь знал о плохом состоянии автобуса, но все равно продолжал использовать его. При этом ранее сотрудников предприятия уже не раз привлекали к административной ответственности за «нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров».

- Допущенные директором нарушения повлекли, в частности, причинение телесных повреждений одному из пассажиров автобуса – 21-летнему молодому человеку - и сильной боли 72-летней женщине, - отметили в Следственном комитете.

Уголовное дело следователи вскоре направят в суд. Дата его рассмотрения еще не известна.

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