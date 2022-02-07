Свердловский врач спрогнозировал «естественный локдаун»

Главные ограничения в Свердловской области - масочный режим и социальная дистанция. Обе меры постоянно нарушаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с каждый днем все больше человек заболевает коронавирусом. Сейчас количество заболевших за сутки уверенно приближается к 5 тысячам человек. И это, по всей видимости, не предел, потому что «омикрон» очень заразен.

Несмотря на это, власти региона не только не вводят серьезные ограничения, но и постепенно ослабляют старые. По мнению врача лабораторной диагностики Александра Соловьева, нынешняя ситуация может привести к «естественному локдауну», когда люди вынуждены сидеть дома из-за болезни.

- Это все приводит к колоссальным проблемам в различных сферах деятельности, к перегрузке системы здравоохранения, потому что нужно отслеживать контактных, нужно тестировать. Нужно выполнять все требования, которые были первоначально введены, - говорит Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда». - Это приводит к такому естественному локдауну, когда огромное количество людей сидят по домам, либо потому что они с симптомами заболевания, либо потому что они контактные. Сидят они длительное время.

Систему QR-кодов почти сведена на нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам эксперта, если ориентироваться на научные данные, которые есть на сегодняшний день, в том числе и по «омикрону», то принципиально ничего не изменилось ни в схеме заражения, ни в схеме передачи вируса, ни в схеме рисков, связанных с заражением коронавирусом.

- Реакция со стороны Роспотребнадзора, со стороны федеральных и региональных чиновников – это отражение того, что такая попытка предпринимается найти компромисс между сохранением открытого общества, поддержки экономики и здравоохранения. Поэтому здесь – очень сложный компромисс, в котором экономика выше медицины, - заключает Александр Соловьев.

Напомним, что сейчас в Свердловской области почти отменена система QR-кодов, а ТЦ запрещено посещать только подросткам без сопровождения родителей. На днях общепиту разрешили работать по ночам.

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