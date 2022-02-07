На Урале легких больных коронавирусом будут выписывать автоматически

Процесс оформления больничного листа в Свердловской области резко облегчили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области изменил порядок лечения и наблюдения за гражданами, больными коронавирусом. Это сделано для снижения нагрузки на поликлиники.

По новым правилам у пациентов с коронавирусом, которые переносят заболевание в легкой форме и проходят лечение дома, электронный больничный лист оформляется на 7 дней. Если по окончанию этого срока пациент выздоравливает, и у него нет симптомов болезни, то обследование на коронавирус не проводят, а больничный лист закрывают дистанционно.

Выписка из стационара для того, чтобы пациент мог продолжить лечение дома, может быть произведена еще до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Также отменяется обязательное тестирование на коронавирус и изоляция для контактных родственников. Диагноз теперь врачи могут ставить не только на основании ПЦР-тестов, но и на основе ИХА-тесте.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области со второй половины января 2022 года продолжает расти число заболевших коронавирусом граждан. При этом, смертность находится на самых низких с начала пандемии значениях.

Из-за резкого наплыва пациентов пришлось усилить колл-центры поликлиник и службу «122».

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