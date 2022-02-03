«Нагрузка колоссальная»: Диспетчеры скорой помощи Екатеринбурга о том, почему люди ждут ответа до часа

За сутки станция принимала около 3 тысяч обращений, но многие жители Екатеринбурга до скорой так и не смогли дозвониться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкий подъем заболеваемости COVID-19 привел к тому, что с конца прошлой недели телефоны Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга оказались фактически заблокированы теми, кто хотел вызвать скорую или проконсультироваться с медиками.

За сутки станция принимала около 3 тысяч обращений, но многие жители Екатеринбурга до скорой так и не смогли дозвониться. Почему это произошло, «КП-Екатеринбург» обсудила с диспетчерами отдела «03» Станции скорой помощи им. В.Ф.Капиноса.

- Нагрузка идет колоссальная. Во вторник среднее время ожидания ответа диспетчера было около 25 минут. Но были дозвоны и когда люди ждали по 47 и 60 минут. Если подумать, что среди этих вызовов были вызовы с угрозой для жизни, то получается совсем печально. Количество вызовов (Принятых, но не переданных бригадам для выполнения – прим. Ред) в оперотделе висит одновременно по 300-390. Иногда меньше, но оно все равно около 200, - говорит диспетчер.

Сотрудники оперативного отдела скорой помощи Екатеринбурга отмечают, что рост обращений к ним резко пошел после окончания новогодних праздников.

Сотрудники в выездных бригадах, что есть, они и так уже работают из последних сил Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Печально, что шевелиться наша администрация начала не тогда, когда пошел этот рост обращений, а только после того, как по 70 человек было в очереди на линии, у которых не могли принять вызов. Ну и вал негатива в СМИ и соцсетях тоже сделали свое дело. До этого информационную работу с населением не проводил никто, да и сейчас не сказать, чтобы она как-то велась. Мы такое выслушиваем за смену, а никому из наших руководителей до этого дела нет, - сетует его коллега.

- Во вторник к нам диспетчерскую приходил Андрей Карлов (министр здравоохранения Свердловской области). И, как рассказали работавшие в этот день сотрудники, как только министр зашел в диспетчерскую, количество абонентов, ожидающих ответа, резко стало нулем. Как так получилось? Или они линию заблокировали, или еще что-то случилось. Но как-то это непонятно, - добавляет диспетчер.

Диспетчеры скорой отмечают, что сейчас к ним на помощь для приема вызовов пришли медики из других больниц, но такое решение администрации может бумерангом ударить по бригадам, которые обслуживают вызовы.

- К нам зовут сотрудников из медицины катастроф, из больниц, с области, - рассуждает диспетчер. - Непонятно, зачем это делается, потому что люди, которые только сели за прием вызовов - они принимают все вызовы подряд. В результате идет огромное количество вызовов совершенно непрофильных, не для скорой помощи. А бригад ведь больше не становится. 20 машин новых придет, а сотрудников нет. Те сотрудники в выездных бригадах, что есть, они и так уже работают из последних сил. Но, тем не менее, за сутки вызовы точно все обслуживаются. Путем невероятных усилий тех, кто «в полях». Если вызов экстренный, когда есть угроза жизни человека, бригада снимается с какого-то другого вызова и направляется туда.

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