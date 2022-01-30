«Страшно, товарищи!»: врач скорой помощи Екатеринбурга о том, как боязнь «омикрона» повлияла на их работу

На каждый необоснованный выезд скорая помощь тратит около часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на повышенную нагрузку на медиков из-за очередного витка пандемии COVID-19, жители Екатеринбурга продолжают вызывать скорую помощь на обычные ОРВИ, когда вызов скорой не показан – об этом рассказали сотрудники одной из подстанций скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

- 44 раза бригаду вызвали непонятно зачем. 44 необоснованных вызова – это 44 часа, потраченных впустую, - написала в своем Instagram врач скорой помощи.

Она обратила внимание, что всего их подстанция (одна из 13-ти в Екатеринбурге – Прим. Ред.) за последние сутки обслужила 95 вызовов, и почти в половине из них скорая помощь была не нужна.

- Карт (вызова) с диагнозом ОРВИ (без какой-либо сопутствующей патологии) 18. 10 карт с диагнозом гастроэнтерит. 12 карт с ОРВИ и сопутствующими гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца вне обострения - вызывали также на сопли. 4 вызова безрезультатных. Всего 20 карт, среди которых можно найти хоть какой-то повод для вызова скорой, - пишет в своем блоге врач. – По поводу гастроэнтерита екатеринбуржцы вызывают скорую к детям. – Да, дети с многократным жидким стулом и многократной рвотой доставлены в стационар (но это 2 вызова из 10). У остальных показаний для транспортировки нет, но так как это дети до 3-х лет – они едут кататься по городу (на осмотр педиатра в больницу – Прим. Ред.). А могли бы спать в теплых кроватках.

Врачи скорой обращают внимание, что к экстренным вызовам (когда бригада должна прибыть на вызов в течение 20 минут) относятся только те вызовы, при которых есть реальная угроза жизни человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

На каждом из таких необоснованных выездов скорая помощь тратит около часа. «Страшно, товарищи», - резюмирует врач. И приводит примеры вызовов, которая скорая действительно была нужна: вызов на клиническую смерть, инфаркт, перелом шейки бедра, к онкобольному с пневмонией, на серию эпилептических припадков.

– Вот для кого мы тут до сих пор работаем, уж извините, - пишет врач скорой.

То, что жители города не всегда адекватно и уважительно относятся к работе сотрудников скорой помощи, подтверждают и диспетчеры, которые принимают вызовы.

– Много вызовов по поводу ОРВИ, в том числе и к детям, - говорит диспетчер. - А самые главные паникеры и хамы у нас знаете, кто? Мужчины! Один тут заявил мне – «То, что вас бьют на вызовах - поделом вам». Звонил он нам потому, что скорая не приехала к его ребенку с температурой в течение 15 минут.

Врачи скорой обращают внимание, что к экстренным вызовам (когда бригада должна прибыть на вызов в течение 20 минут) относятся только те вызовы, при которых есть реальная угроза жизни человека – остановка дыхания, сердцебиения, обильное кровотечение, опасная дли жизни травма и т.д. Если при повышении температуры появляются опасные для жизни осложнения – судороги, потеря сознания, спутанное сознание, то такие вызовы обслуживаются как экстренные.

Но в подавляющем большинстве случаев вызовы «на температуру» у детей и взрослых относятся к неотложным вызовам, которые могут быть обслужены поликлиникой или скорой помощью в течение нескольких часов. В этом нет нарушения закона, и это дает скорой помощи какой-то шанс успеть вовремя к умирающим пациентам.