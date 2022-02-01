«Работать некому»: врач екатеринбуржской неотложки об очередях в поликлиниках из-за «омикрона»

В поликлиниках скапливаются большие очереди из желающих попасть к врачу или сдать бесплатный тест на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за «омикрона» заболеваемость коронавирусом в Свердловской области за две недели выросла почти в шесть раз. За последние сутки ковид был выявлен у 2 825 человек. Проблема «омикрона» в том, что этот штамм ковида очень заразен. Если больной с «дельтой» мог передать инфекцию в среднем 6-8 людям, то носитель «омикрона» способен «наградить» вирусом 9-13 человек. Симптомы «омикрона», как у «типичного» ОРВИ: температура 37, першение в горле, кашель.

Соответственно, резко увеличилась нагрузка на здравоохранение. Люди не могут дозвониться до поликлиник, не могут вызвать врача по единому номеру «122», а в диспетчерскую скорой помощи все чаще поступать звонки от пациентов, у которых наблюдаются симптомы обычного ОРВИ. В поликлиниках скапливаются большие очереди из желающих попасть к врачу или сдать бесплатный тест на коронавирус.

Социальную дистанцию соблюдать в таких условиях невозможно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В поликлинике №1 ЦГБ№1 мне пришлось стоять на прием к терапевту шесть часов, - рассказывает жительница Екатеринбурга Алина. – Я пришла к 11:00, а в очереди уже было 50-60 человек. Люди, которые приходили к 8:00 попадали к врачу только в 16:00. Пожилые люди в очереди жаловались, что не смогли вызвать врача по номеру 122.

А что думают по этому поводу сами врачи. «КП-Екатеринбург» задала этот вопрос врачу екатеринбургской ковидной «неотложки». Он поделился своими мыслями на условиях анонимности.

- Я кардиолог по специальности, еще на прошлой неделе занимался только своими больными, хотя было понятно, что пациентов с ОРВИ и ковидом уже становится много, - рассказал врач. – Заходил периодически к коллегам в «неотложку», там очередь была всегда, но на улице никто не стоял. Вообще как-то казалось, что мы как-то спокойно эту волну переживем. Ошибался, как оказалось. Часть узких специалистов из поликлиники у нас 25-26 января перевели на ковид, чтобы они по WhatsApp консультировали заболевших на дому. Тут уже давно без разницы, кто ты по специальности – ревматолог, окулист, кардиолог…

В очереди приходится проводить по несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 31 января, свой специализированный прием в поликлинике пришлось временно закрыть и нашему собеседнику.

– Все, работать некому. И я теперь тоже – неотложка ковидная. На часах 7:20, народ уже стоит, очередь человек 20. За вчерашний день принял больше 40 человек. И это не предел, я думаю. Основные жалобы у людей – боль в горле, насморк, повышение температуры до 37-38 градусов. Пока я в клинике не вижу ничего катастрофичного, ни одного тяжелого больного с ковидом у меня на приеме пока не было. Мазки берем, тесты делаем. Основное назначение пока – это капли гриппферон в нос, жаропонижающие. Полагаю, что в прежние времена половина этих людей пошла бы спокойно на работу, но теперь всем нужны мазки, больничные, QR-коды. Поэтому такой ажиотаж.