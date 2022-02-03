Ограничения ввели в большей части общественных мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Активное распространение нового штамма коронавируса «омикрона» на Среднем Урале спровоцировало реакцию региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения из-за коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области с начала февраля 2022 года.

Итак, какие ограничения в Екатеринбурге из-за коронавируса на сегодня:

1. Запрещено проводить любые зрелищные мероприятия с присутствием людей, в том числе в заведениях общепита. То есть, например, широко отпраздновать свадьбу в ресторане не получится.

2. Теперь нельзя проводить концерты и любые зрелищные и развлекательные мероприятия вне помещений, которые специально предназначены для этого. В таких помещениях должны быть посадочные места.

3. Несовершеннолетним лицам запрещено посещать любые спортивные организации, в том числе и клубы, а также любые торговые и развлекательные центры. Исключения сделаны для иногородних несовершеннолетних студентов, которые по студенческому билету могут попасть в магазины в ТЦ, чтобы сделать необходимые покупки.

4. Ученикам 2-8 классов запрещено посещать школу до 16 февраля.

5. Всем заведениям общепита запрещено работать с 23 до 6 часов.

6. Запрещено посещать без qr-кода любые дома отдыха, базы отдыха, санатории.

Указ об ограничениях подписал губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

7. Лицам до 18 лет запрещено быть на улице после 22 часов без сопровождения родителей.

8. Сохраняется мера по социальной дистанции, а также масочный режим.

Статистика по коронавирусу растет каждый день. По официальным данным ежедневно в Свердловской области – более трех тысяч заболевших.

Куда звонить при подозрении на коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области – по ссылке

Ограничения для детей и подростков в Екатеринбурге и Свердловской области – по ссылке

Как защититься от омикрона: отвечает врач из Екатеринбурга – по ссылке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловский губернатор ввел новые коронавирусные ограничения для школьников. Часть школьников ушла на дистант (подробнее)