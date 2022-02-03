Ограничения ввели в большей части общественных мест
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Активное распространение нового штамма коронавируса «омикрона» на Среднем Урале спровоцировало реакцию региональных властей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения из-за коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области с начала февраля 2022 года.
Итак, какие ограничения в Екатеринбурге из-за коронавируса на сегодня:
1. Запрещено проводить любые зрелищные мероприятия с присутствием людей, в том числе в заведениях общепита. То есть, например, широко отпраздновать свадьбу в ресторане не получится.
2. Теперь нельзя проводить концерты и любые зрелищные и развлекательные мероприятия вне помещений, которые специально предназначены для этого. В таких помещениях должны быть посадочные места.
3. Несовершеннолетним лицам запрещено посещать любые спортивные организации, в том числе и клубы, а также любые торговые и развлекательные центры. Исключения сделаны для иногородних несовершеннолетних студентов, которые по студенческому билету могут попасть в магазины в ТЦ, чтобы сделать необходимые покупки.
4. Ученикам 2-8 классов запрещено посещать школу до 16 февраля.
5. Всем заведениям общепита запрещено работать с 23 до 6 часов.
6. Запрещено посещать без qr-кода любые дома отдыха, базы отдыха, санатории.
Указ об ограничениях подписал губернатор Евгений Куйвашев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
7. Лицам до 18 лет запрещено быть на улице после 22 часов без сопровождения родителей.
8. Сохраняется мера по социальной дистанции, а также масочный режим.
Статистика по коронавирусу растет каждый день. По официальным данным ежедневно в Свердловской области – более трех тысяч заболевших.
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