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Здоровье1 февраля 2022 11:30

Свердловский губернатор ввел новые коронавирусные ограничения для школьников

Часть школьников уйдет на дистант
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Школы почти опустеют на две недели

Школы почти опустеют на две недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел новые ограничения для детей и подростков. Причиной стал серьезных рост заболевших коронавирусом, среди которых много детей.

- Мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений, - констатирует губернатора Свердловской области.

Какие ограничения в Свердловской области для детей и подростков вводят в феврале 2022 года.

Со 2 февраля ученики всех школ со 2 по 8 классы, а также студенты техникумов и колледжей до 16 февраля будут учиться дистанционно.

Губернатор Свердловской области принял меры по защите детей от коронавируса

Губернатор Свердловской области принял меры по защите детей от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первоклассников, у которых в третьей четверти есть традиционные дополнительные каникулы, отправляют на отдых раньше, они будут отдыхать со 2 по 16 февраля.

Теперь всем детям и подросткам до 17 лет опять нельзя будет находиться в торговых центрах без сопровождения родителей. Пропуском может стать студенческий билета, чтобы у студентов из других городов была возможность попасть в магазины.

Также теперь всем несовершеннолетним запрещено посещать любые спортивные организации, спортивные клубы, детские игровые комнаты и детские зоны в торговых центрах.

Рекомендательный характер носит мера по переходу на дистант всех кружков и секций для детей и школьников.

Напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области каждый день растет заболеваемость коронавирусом из-за появления нового штамма – «омикрона». Так, 1 февраля на Среднем Урале ковидом заболели 2 825 человек, из которых 1354 приходятся на уральскую столицу. Число умерших от коронавируса по официальным данным составляет 10 005 человек.

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