Число умерших от COVID-19 в Свердловской области превысило 10 тысяч человек

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 229 249 уральцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Свердловской области зафиксирован очередной антирекорд по заражаемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено еще 2825 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 1354 зарегистрировали в Екатеринбурге, при этом это почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 обнаружены в Сухом Логе, Серове, Карпинске, Бисерти, Ивделе, Каменске-Уральском, Первоуральске, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

С начала пандемии от инфекции скончались 10 005 уральцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 229 249 уральцев. Полностью вылечиться от инфекции удалось 192 984 людям. За минувшие сутки из больниц выписали 685 свердловчан.

При этом состояние 380 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое. Из них 186 находятся в реанимации, в том числе 131 человек подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 2 430 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умерли 15 человек. С начала пандемии от инфекции скончались 10 005 уральцев.