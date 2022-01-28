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Здоровье28 января 2022 8:35

Как защититься от омикрона: отвечает эксперт из Екатеринбурга

Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, как не заразиться новым штаммом коронавируса
Ольга ЮШКОВА
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Чтобы не заразиться омикроном, важно соблюдать социальную дистанцию

Чтобы не заразиться омикроном, важно соблюдать социальную дистанцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Свердловской области зафиксировано 36 случаев заболевания «омикроном». Новый штамм коронавируса опасен тем, что быстрее передается от человека к человеку. Рассказываем, как защититься от «омикрона».

Защититься от «омикрона» можно при соблюдении общеизвестных мер. Так, важно соблюдение дистанции, насколько это возможно.

- Основная мера, которая позволяет существенно снизить риски инфицирования это социальное дистанцирование. Нужно изменить по возможности свой образ жизни и поведение таким образом, чтобы как можно меньше контактировать с другими людьми, - рассказал журналисту «КП-Екатеринбург» эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев.

Чтобы защититься от «омикрона» Свердловской области в 2022 году, желательно работать в удаленном режиме работы, ограничить себя в посещение мест скопления людей, а также исключить поездки на общественном транспорте и путешествие в другие регионы.

В ситуациях, когда неизбежны контакты с другими людьми, нужно пользоваться масками повышенного класса безопасности, как минимум FFP2 класса.

- В дополнение к этому нужно соблюдать и общие меры – гигиена рук, кашлевой этикет, и все то, что рекомендовалось с начала пандемии. Очень важно вакцинироваться и ревакцинироваться, - дополнил Александр Соловьев.

Также в помещении важно регулярное проветривание. Можно также установить в кабинет вентилятор с фильтрами и ультрафиолетовый рециркулятор.

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