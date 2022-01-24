Взрывной рост: в Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 1202 человек

Ситуация с приходом "омикрона" в Свердловской области ухудшается с каждым дне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки официально подтверждено 1202 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд по заражениям с начала пандемии коронавируса, так как до этого максимальное число случаев заражения в регионе было 833.

Сейчас в ковидариях размещены 2 152 человека, из которых 337 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 171 – в реанимации, 136 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по состоянию на 24 января 2022 года в Свердловской области от коронавируса скончался 21 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 9 906 человек.

Взрывной рост по статистике с коронавирусом связан с приходом в Свердловскую область нового штамма – «омикрон», который характеризуется быстрым распространением.

Сейчас в регионе введен ряд ограничительных мер – 30% чиновников переведено на дистант. Такая же мера рекомендована всем других учреждениям. В государственных и муниципальных учреждениях сохраняется система QR-кодов. Также коды пригодятся в домах отдыха и на базах отдыха, а также в санаториях. С 28 января весь общепит будет работать максимум до 23 часов.