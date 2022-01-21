Нагрузка на систему здравоохранения спала из-за небольшого количества новых тяжелых случаев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловскую область пришел новый штамм коронавируса «омикрон». Сначала власти медики говорили о четырех случаях, теперь же по последним данным, заболевших – 13 человек. На территории Свердловской области преобладает два штамма – «дельта» и «омикрон». Достаточно быстро новый штамм вытеснит «дельту».

О ситуации в регионе в начале новой волны коронавируса рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

- Сегодня мы находимся в период начала распространения нового штамма коронавируса. С этим связаны новые ограничительные меры, прописанные в указе губернатора. Мы имеем определенный рост количества заболевших граждан. Практически все вновь заболевшие находятся в амбулаторном звене.

Количество пациентов в стационарах уменьшилось по сравнению с предшествующим периодом. Также уменьшилось количество тяжелых больных.

Это не должно нас успокаивать, так как штамм «омикрон» достаточно заразный. Заболеть может большее количество людей.

ПЕРЕХОД НА УДАЛЕНКУ

- Первая и главная мера – соблюдение масочного режима, а также норм социальной дистанции. Это своевременная и повторная вакцинация. Целесообразно вакцинироваться один раз в шесть месяцев. Сегодня в Свердловской области 600 тысяч доз вакцин практически всех разновидностей.

Резко возрастают риски одномоментного заболевания большого количества людей, это может привести к трудностям с функционированием сотрудников предприятий. Поэтому в указе губернатора основным моментом является увод на удаленный режим работы максимального количества людей. Это цифра должна быть не менее 30%.

Это не касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также специалистов жизнеобеспечивающих органов. Для тех, кто остается на работе, необходимо продумать режим с минимизированием взаимного общения.

Главная защита от коронавируса - прививка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАПРЕТ НА ТАНЦЫ В ОБЩЕПИТЕ

- Еще один момент – это ограничение на проведение массовых мероприятий в тех местах, которые для этого не приспособлены. Речь идет, в первую очередь, о театрально-концертных мероприятиях. Это разного рода дискотеки, подвижные мероприятия, связанные с ресторанами, ночными клубами. Это связано с большими концертными мероприятиями, которые проводятся в дворцах спорта.

Рестораны будут работать только в режиме питания. Театрально-концертные мероприятия будут проходить в специализированных зданиях, когда зрители сидят при 75-процентной наполняемости зала.

QR-КОДЫ ЧАСТИЧНО ВЕРНУЛИ

- Мы оставляем систему QR-кодов в учреждениях власти, потому что именно власть призвана даже в самые напряженные моменты заниматься вопросами теплоснабжения, водоснабжения и всем, что касается нормального функционирования территорий.

Безусловно, QR-коды сыграли положительную роль, привели к резкому увеличению количества вакцинированных в ноябре и, частично, в декабре 2021 года. Правила в условиях нового штамма объективно должны были измениться, и они изменились.

Мы сейчас резко увеличим частоту выхода рабочих групп, особенно на транспорт, в те места, где происходят скопления людей, торговые центры.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ

- В Свердловскую область в выходные поступит первая небольшая партия вакцины «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Это 2 400 доз. У нас уже достаточно желающих на это количество.

В выходные мы начнем сбор согласий на вакцинацию применительно к тем детям, которые в этом нуждаются. Дети старше 15 лет принимают решения самостоятельно. Вакцинация подростков будет добровольной. Коллективного иммунитета мы достичь не сможем, пока не привьем подростков. В первую очередь эту вакцину мы начнем использовать в мегаполисах.

В Екатеринбурге планируется привить добровольно примерно 60 тысяч подростков. У кого-то медотводы, кто-то не захочет вакцинироваться, поэтому точную цифру можно назвать позже.

КОЕЧНЫЙ ФОНД ДЛЯ «ОМИКРОНА»

- Мы сейчас имеем 30-процентный запас коек. Ранее количество коек у нас минимизировано в связи с тем, что в них не было необходимости. Сегодня около 2 600 коек у нас в общей сложности имеется, из них примерно 30% свободных. Этот процент продолжает увеличиваться. Поэтому стационарное звено пока не испытывает какой-либо серьезной нагрузки, связанной с распространением нового штамма.

Мы просчитываем ходы в случае необходимости увеличения коечного фонда. Были периоды, когда он достигал 11 тысяч коек. Если будет необходимо, мы будем разворачивать новые коечные мощности.

АМБУЛАТОРНУЮ ПОМОЩЬ ГОТОВЯТ

- Мы сейчас очень серьезно готовим амбулаторную помощь. Около 600 студентов медицинского университета выйдут на помощь врачам. Мы дополнительно привлекаем студентов медицинского колледжа. В общем сложности не менее 800 человек у нас дополнительно пойдут на амбулаторное звено усиливать работу докторов и фельдшеров.

Администрациям дано поручение выделить необходимое количество автотранспорта для того, чтобы быстрее приезжать к пациентам.

Главный вопрос – это вовремя дозвониться, поэтому мы усиливаем работу номера «122» и будет доводить емкость этого номера до возможности принимать около 20 тысяч звонков в сутки. Ранее этот объем при максимальных нагрузках составлял около 5-6 тысяч. Кроме этого, мы дополнительно подключаем службу «112».

С первых чисел февраля служба скорой помощи получит тест-системы, которые позволяют быстро выполнят анализ. Они также получат необходимый набор медикаментов. В случае, если бригада выехали на вызов, больному они смогут сразу передать медикаменты для лечения. А дальше поликлиника будет отслеживать то, как пациент будет лечиться на дому. Также свои мощности для дозвона предоставят операторы сотовой связи.

Взят курс на увеличение количества тестирований. Во вторник тестировалось в сутки 8 тысяч человек, то в среду уже 15 тысяч человек. Многие лаборатории перейдут на круглосуточный режим работы. Мы уже получили 140 тысяч тестов для экспресс анализа.

В ресторанах теперь можно только питаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОЧЕРЕДЬ НА РЕВАКЦИНАЦИЮ

- В настоящее время общее количество подлежащих ревакцинации уральцев перевалило за 600 тысяч, из них примерно 300 тысяч прошли повторную вакцинацию. Это половина. Эта цифра мобильная, так как каждый день она увеличивается.

ДИСТАНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

- Будем решать задачи по мере их поступления. Сегодня мы еще не подошли к взрывному росту. Принятых указом губернатора мер достаточно на данном этапе. Делать прогнозы – дело неблагодарное.

Сегодня процент привитых студентов приближается к 50%. Многие вузы работают в смешанном режиме, сочетая удаленные способы обучения с присутствием на лекциях. Мы будем давать им рекомендации.

ВЕРНУТ ЛИ QR-КОДЫ

-Систему кодов вводилась для того, чтобы стимулировать граждан вакцинироваться. Сейчас невакцинированных и непереболевших людей достаточно немного.

Считать, что из-за этого небольшого количества нам стоит восстанавливать систему QR-кодирования, не думаю, что это нужно.