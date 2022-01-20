Новый штамм коронавируса опасен тем, что он быстрее передается от человека к человеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже выявлены первые случаи заболевания «омикроном». О том, что известно об «омикроне», у кого он был зафиксирован и какова ситуация на сегодня рассказала Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 FM].

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ОМИКРОНЕ

– «Омикрон» - это вновь выявленный штамм, определенная мутация вируса, с которым мы живем уже на протяжении практически двух лет, – объясняет Галина Борисевич.

Новый штамм коронавируса опасен тем, что он быстрее передается от человека к человеку. У него идет минимальный инкубационный срок от двух дней, и он заражает гораздо большее количество людей, чем предыдущие штаммы.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОМИКРОН ОТ ОРВИ

– Симптомы «омикрона» схожи с симптомами острых респираторных инфекций, но это вирус локализуется в верхних дыхательных путях. По большей части это и объясняет не очень тяжелое течение заболевания, – рассказывает Галина Борисевич. – Он опасен тем, что гораздо большее количество людей может им заразиться.

В целом, при «омикроне», как и при коронавирусной инфекции бывают случаи, когда не пропадают запах и вкус. «Омикрон» очень схож с симптомами ОРВИ. Так, при этом инфекционном заболевании нет высокого повышения температуры, например, когда температура 37,5 градусов. Поэтому эпидемиолог говорит, что без ПЦР-теста отличить «омикрон» от гриппа и ОРВИ сложно.

Тем, кто приехал из заграницы, рекомендуется сдать ПЦР-тест Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Просто так, на глаз мы такой диагноз поставить не можем. В любом случае нужно расшифровать его лабораторным путем, – дополняет эпидемиолог.

Тем, у кого есть признаки ОРВИ или кто приехал из заграницы либо из региона, в котором уже зарегистрирован омикрон, например из Московской области, необходимо сделать тест, потому что только результаты покажут, «омикрон» ли это или нет.

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН ОМИКРОН

Главный эпидемиолог Свердловской области предупреждает, что людям в группе риска нужно быть осторожными, чтобы не заразиться «омикроном». К ним относятся люди старше 60 лет, либо с хроническими заболеваниями.

– Если здоровый молодой человек перенесет вирус в легкой форме, то у нас все равно никуда не денется категория людей, которая относится к группам риска. В любом случае необходимо быть настороже и в обязательном порядке использовать меры профилактики, – рассказывает Галина Борисевич.

Людям в группе риска нужно быть осторожными, чтобы не заразиться «омикроном» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается детей, «омикрон» очень быстро распространяется среди детских образовательных либо дошкольных коллективов. По словам эпидемиолога, этому виной большое скопление в одном закрытом помещении.

– Минимум полдня дети проводят вместе, и даже если кто-то один заболевает, то, как правило, по цепочке заболевает больший процент, что приводит к тому, что мы выводим детей на карантин, – сообщает спикер.

Что касается беременных, любая респираторная инфекция – это очень высокий риск, как для самой беременной, так и для будущего ребенка, потому что осложнения в развитии плода могут быть. Главный эпидемиолог советует беременным задуматься о том, чтобы сделать прививку, если врачи позволяют это сделать.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ОМИКРОНА

Главный эпидемиолог Свердловской области отметила, что лечение от «омикрона» ничем не отличается от обычного лечения от коронавируса.

Врачи назначают лечение от омикрона в рамках действующих методических рекомендаций в отношении лекарственных препаратов и способов лечения. И такое лечение, по словам эпидемиолога, показало свою эффективность.

– Я посоветую придерживаться протокольного лечения и тех препаратов, которые выписывает лечащий врач. Это противовирусные препараты, ну и обильное питье воды, – сообщила Галина Борисевич.

В Свердловской области уже был обнаружен «омикрон» у четырех человек. Один из них иностранный гражданин, который прибыл в Свердловскую область, и трое жителей Свердловской области.

Мутировать вирус перестанет тогда, когда большинство населения будет иметь иммунитет к заболеванию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, что двое свердловчан подхватили вирус в Доминиканской Республике, один в Египте, еще один – в ОАЭ. Эпидемиолог в эфире на радио «Комсомольская правда» рассказала, что у прибывших заболевание не тяжелое.

– У них легкая степень течения заболевания, поэтому они получают амбулаторное лечение. Все лица, которые были с ними в контакте, находятся под наблюдением, – сообщила спикер.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА

– Мутировать вирус перестанет тогда, когда большинство населения будет иметь иммунитет к заболеванию. А иммунитет мы формируем при перенесении заболевания либо после того, как человек сделает прививку, – поделилась мнением Главный эпидемиолог Свердловской области.

Также Борисевич говорит, что маски, антисептики и социальная дистанция дают положительный результат, поэтому такие противоэпидемические меры необходимы.

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