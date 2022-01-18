Новый штамм «Омикрон» попал в Свердловскую область из трех стран

Всех заболевших поместили в специальный обсерватор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Роспотребнадзоре по Свердловской области раскрыли, откуда появились новые случаи заражения штаммом «Омикрон». Специалисты выяснили, что все положительные тесты COVID-19 были завезены из-за рубежа: двое уральцев подхватили вирус в Доминиканской Республике, один турист прибыл из Египта, еще один – из ОАЭ.

- По каждому случаю проводится эпидрасследование. Заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно: у двоих результат вновь был «положительным». Трое заболевших имеют полный курс вакцинации, один человек был привит только первым компонентом, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты выяснили, что все положительные тесты COVID-19 были завезены из-за рубежа Фото: Иван МАКЕЕВ

Всех заболевших поместили в специальный обсерватор на карантин, для этого даже пришлось подавать иски в суд для принудительной госпитализации. Ранее стало известно, где именно в регионе был найден новый штамм коронавируса. Два случая заболевания «омикроном» в Свердловской области выявлены в Березовском.

- То, что выявили четыре случая, говорит о том, что на самом деле их значительно больше. Тестов для выявления «омикрона» очень мало. Уже несколько недель идет циркуляция «омикрона», - заявлял накануне уральский врач Александр Соловьев.