На данный момент диагноз подтвержден у четырех человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опертштаб Свердловской области заявил об обнаружении в регионе первых случаях штамма «омикрон». На данный момент известно о четырех заболевших, их диагноз уже подтвержден лабораторно. Врач Александр Соловьев считает, что в ближайшие месяцы на Урале начнется новая волна заболеваемости. При этом разделить в больницах пациентов с новым штаммом и «дельтой» будет невозможно.

- По отчетам из стран, в которых «омикрон» доминирует, что примерно за пять недель надо штамму, чтобы обвалить систему здравоохранения, - объясняет Александр Соловьев. - Это очень короткий срок. То, что выявили четыре случая, говорит о том, что на самом деле их значительно больше. Тестов для выявления «омикрона» очень мало. Уже несколько недель идет циркуляция «омикрона». В ближайшие 2-3 недели нас ждет резкий всплеск заболеваемости. По самым оптимистичным прогнозам, это может растянуться на пять недель. У нас очень слабые меры по борьбе с ковидом. Очень плохо соблюдается масочный режим, свободный вход в бары и рестораны. Есть все условия для быстрого распространения. Очень много не привитых, а детей еще и не начали вакцинировать.

Кроме этого эксперт назвал симптомы «омикрона», которых нет у других штаммов коронавируса.

- Отличительные симптомы: боль в горле и головная боль. Они выделяют начало заболевания «омикрона». При этом человек может продолжать чувствовать вкусы и запахи, чего нет, например, при штамме «дельта». Остальные симптомы у «омикрона» такие же: утомляемость, температура, слабость, возможно расстройства стула, - добавил врач Александр Соловьев.

Оперативный штаб Свердловской области призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции! В первую очередь — привиться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона.