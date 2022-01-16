По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У четырех человек в Свердловской области выявлен штамм «омикрон». Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там также отметили, что по данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении «омикрона».

- Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России, - сообщили в оперштабе Среднего Урала.

Ранее врач Александр Соловьев рассказал об особенностях нового штамма коронавируса.

- Большинство клеток нового штамма касается С белка, с помощью которых коронавирус цепляется к нашим клеткам. По предварительным данным, «омикрон» лучше отклоняется от антител, - пояснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург эксперт.

Стоит отметить, что сейчас в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил отмену QR-кодов до 20 января.

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В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области ещё раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции! В первую очередь — привиться.