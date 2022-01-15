В Свердловской области растет число новых случаев заражения коронавирусом

Ситуация с коронавирусом остается сложной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 15 января 2022 году коронавирус обнаружили у 612 человек, из которых 261 заболел в уральской столице.

Также новые случаи заражения коронавируса зафиксированы у жителей Камышлова. ЗАТО Свободный, Североуральска, Красноуральска, Березовского, Первоуральска, Сысерти, Карпинска, Нижнего Тагила и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число официально заболевших жителей Среднего Урала достигло 205 050 человек, из которых 179 332 справились с коронавирусом. За сутки медики сняли диагноз у 726 человек.

Сейчас состояние 326 человек оценивается как тяжелое, 175 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 135 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 20 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 725 человек.