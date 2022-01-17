Стало известно, где в Свердловской области выявили «омикрон»

Отличительные симптомы нового штамма: головная боль и боль в горле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два случая штамма «омикрон» в Свердловской области выявлены в Березовском. Об этом в своем Instagram сообщил мэр Евгений Писцов. Градоначальник уточнил, что вакцина «Спутник V» эффективен в борьбе с новым штаммом.

- По сообщению областного оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Свердловской области выявлены первые 4 случая штамма омикрон. Два из них - в Березовском. Этот штамм коронавируса отличается от предыдущих стремительным распространением, что может привести к перегрузке системы здравоохранения. Может сложиться ситуация, когда потребуется массовая госпитализация людей с ослабленным иммунитетом или необходимость врачебной помощи на дому, а ресурсов у медиков не хватит.

В разговоре с «КП» Евгений Писцов отметил, что в больнице Березовского не лечат пациентов с COVID-19.

- Понятно, что нам невозможно было избежать проникновения его в Российскую Федерацию, - рассказал «КП»-Екатеринбург мэр Березовского. - И также быстрого распространения. Первый случай в начале декабря был зафиксирован. Затем потихоньку он сейчас охватывает все субъекты Российской Федерации. На сегодня их больше 40 уже, где он присутствует. Вероятность того, что ближайшие недели мы все будем отмечать значительный прирост тоже максимальная. Мы в принципе сейчас уже замечаем, что пошли в горку. Поэтому надо прививаться. Самый эффективный способ снизить нагрузку на систему здравоохранения. Именно это является самым опасным сейчас – перегруз системы здравоохранения. Чтобы этого не допустить, надо ставить прививки и тем, кто вообще не прививался, и тем, у кого срок вакцинации больше 6 месяцев, то есть подошел срок ревакцинации. В любом случае при тяжелом течении болезни они госпитализировались бы в соответствии с маршрутизацией за пределы Березовского. Потому что в Березовском на сегодня ковидного госпиталя нет. Наша Березовская ЦГБ осуществляет оказание медицинских услуг в соответствии со своими профилями.

Ранее врач Александр Соловьев рассказал об особенностях «омикрона».

- То, что выявили четыре случая, говорит о том, что на самом деле их значительно больше. Тестов для выявления «омикрона» очень мало. Уже несколько недель идет циркуляция «омикрона». В ближайшие 2-3 недели нас ждет резкий всплеск заболеваемости. По самым оптимистичным прогнозам, это может растянуться на пять недель. Отличительные симптомы: боль в горле и головная боль. Они выделяют начало заболевания «омикрона». При этом человек может продолжать чувствовать вкусы и запахи, чего нет, например, при штамме «дельта». Остальные симптомы у «омикрона» такие же: утомляемость, температура, слабость, возможно расстройства стула, - пояснил Александр Соловьев.

Стоит отметить, что согласно указу губернатора QR-коды в Свердловской области отменены до 20 января.