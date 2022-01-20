Свердловские власти рассказали, как планируют бороться с «омикроном»

Теперь рестораны могут работать только в режиме питания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области призвали население пройти вакцинацию или ревакцинацию. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Сегодня, как и прогнозировалась, мы находимся в периоде развития нового штамма коронавируса. Мы имеем определенный рост, все они на амбулаторном лечении. В области уменьшилось число тяжелых больных. Но мы не должны расслабляться, так как штамм «омикрон» очень заразный.

Чиновник также отметил, что накануне в регион завезли 6 000 доз вакцины «Спутник V». Также Павел Креков призвал предприятия перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. Рестораны же будут работать только в режиме питания, без проведения дискотек и концертов. Кроме этого были анонсированы рейды проверяющих групп в торговых центрах.

- Тем, кто остается на работе, нужно продумать, как минимизировать риски одномоментного заболевания людей в одном коллективе. Хочу напомнить, что отечественные вакцины показывают высокую результативность в борьбе с новым штаммом. Мы считаем, что QR-коды сыграли важную роль в увеличении вакцинированных, - добавил заместитель губернатора.

На данный момент в регионе выявлено 13 случаев штамма «омикрон». Уже известно о незавозных случаях заражения.

- В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев инфицирования штаммом «омикрон», в том числе завозных из-за рубежа – 7 случаев: по 2 случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по 1 случаю из Египта, Турции и Казахстана. 6 заболевших, у которых выявлен генетически модифированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.