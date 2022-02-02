Уральцам рассказали, куда звонить при заболевании коронавирусом

Нагрузка на диспетчерскую службу скорой помощи и колл-центры сильно возросла Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Екатеринбурге и Свердловской области выросла нагрузка на операторов скорой помощи, поликлиник и горячей линии 122.

Многие пациенты звонят из-аз паники сразу на станцию скорой медицинской помощи, хотя необходимую информацию о лечении, а также вызвать врача на дом можно по другим телефонам. В связи с этим, оперативный штаб Свердловской области подсказал, куда звонить при заболевании коронавирусом.

Проконсультироваться по поводу вызова врача на дом, записи на прием в поликлинике можно по горячей линии – 122. Сейчас операторы этой линии обрабатывают до 11 тысячи звонков за сутки вместо привычных 2,2 тысячи. На период новой волны число операторов увеличено с 10 до 100, время ожидания составляет около 2 минут.

Когда нужно звонить в службу скорой помощи. Фото: оперативный штаб Свердловской области

В службу скорой помощи стоит звонить только в неотложных случаях – это нарушение сознания, сердцебиения и дыхания, а также работы системы кровообращения, тяжелых травм и при судорогах.

В оперштабе напоминают, что бригады скорой помощи не консультируют, не проводят лабораторную диагностику и не выписывают больничные листы.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, около 40% всех звонков являются лишними, то есть, направлены не по адресу.

Фото: оперативный штаб Свердловской области

- Теоретически их могло бы и не быть, это дало бы возможность операторам работать с теми, кому действительно необходима помощь, - говорит Павел Креков.