Скорая помощь Екатеринбурга готовится делать экспресс-тесты на COVID-19 и выдавать таблетки

Уже сегодня все городские подстанции скорой помощи получат медикаменты для лечения COVID-19 на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно «КП-Екатеринбург» 1 февраля 2022 года за подписью главного врача Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игоря Пушкарева вышел приказ № 17/03 (имеется в распоряжении редакции - Прим. Ред.), согласно которого уже сегодня все городские подстанции скорой помощи получат медикаменты для лечения COVID-19 на дому.

Чуть раньше, 27 января 2022 года, министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил в регионы поручение для скорой помощи в срок до 10 февраля 2022 года организовать экспресс-тестирование на COVID-19 иммунохроматографическим методом и обеспечить бригады лекарственными препаратами для лечения этой инфекции в амбулаторных условиях по схемам, которые приводятся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Как следовало из поручения министра здравоохранения, тестирование и выдача лекарств пациентам с ковидом должны проводиться «непосредственно на месте вызова скорой помощи».

Уже после получения этого поручения из Москвы, в регионах признали, что теперь на скорой помощи значительно возрастут риски задержек прибытия медиков на экстренные вызовы. Иными словами, пока бригады СМП будут тестировать пациентов и выдавать им лекарства, они могут не успеть оказать помощь на вызовах, где есть угроза жизни больного.

В регионах признали, что теперь на скорой помощи значительно возрастут риски задержек прибытия медиков на экстренные вызовы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но, тем не менее, Станция скорой помощи Екатеринбурга в своем внутреннем приказе от 1 февраля 2022 по возможности учла все, чтобы организовать работу по тестированию и выдаче лекарств (с учетом того, что с симптомами ОРВИ теперь сюда звонить будут все чаще и чаще):

- должно быть открыто максимальное количество постов диспетчеров для приема вызовов с привлечением командированных сотрудников из других больниц города и области,

- для вновь принятых сотрудников будет организована «экспресс-стажировка»,

- бригадам скорой помощи будут выданы методички по назначению лекарств от COVID-19, выдавать они их будут в том случае, если экспресс-тест окажется положительным,

- лекарства и тесты скорая помощь еще 1 февраля должна была получить на складе ГУП СО «Фармация» и не позднее 3 февраля развезти их по всем 13-ти подстанциям Екатеринбурга, при этом часть тесов ИХА скорая помощь будет приобретать самостоятельно за счет выделенной субсидии,

- экспресс-тесты и лекарства выездным бригадам на подстанциях будут выдавать старшие фельдшера, причем их получат ВСЕ бригады, все зависимости от их профиля, то есть как минимум общепрофильные (линейные), реанимационные и педиатрические.

Документ есть в распоряжении редакции "КП-Екатеринбург"

Документ есть в распоряжении редакции "КП-Екатеринбург"

Документ есть в распоряжении редакции "КП-Екатеринбург"

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