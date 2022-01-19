С 1 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимется до 33 рублей

Стоимость проезда поднимется во всем общественном транспорте Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже со следующего месяца, чтобы проехать в автобусе, трамвае и троллейбусе, жителям Екатеринбурга придется платить на пять рублей больше, чем сейчас. А при проезде на метро - на один рубль больше.

- Проезд будет стоить 33 рубля для всего транспорта в том числе для метро, - объявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. - Расходы достаточно серьезные. Тариф не повышался с 2017 года. А стоимость и материалов, и топлива выросла серьезно. Это необходимость. Мы провели сравнительный анализ по всем крупным городам. Мы примерно в тех же параметрах.

В среду, 19 января, глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о повышении стоимости проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение о повышении стоимости проезда принимает Региональная энергетическая комиссия (РЭК). В конце 2021 года к ним обратились предприятия общественного транспорта Екатеринбурга. Так, в метрополитене заявили, что себестоимость поездки для одного пассажира сейчас составляет 42 рубля. При этом билет стоит 32, из которых четыре рубля это инвестиционная надбавка благодаря которой Екатеринбург расплачивается за модернизацию устаревших вагонов. Также в Гортрансе, который отвечает за муниципальные троллейбусы, трамваи и автобусы заявили, что стоимость проезда нужно поднять до 37 рублей, чтобы достичь себестоимости. Пока горожане платят по 28 рублей за билет.

Еще во время итоговой пресс-конференции в декабре 2021 года мэр Алексей Орлов говорил о том, что новые тарифы будут установлены с 1 февраля. А заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире радио «Комсомольская правда» отмечал, что если стоимость проезда и увеличат, то сделают не больше 33 рублей.

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