Фото: УГИБДД по Свердловской области / УГИБДД по Екатеринбургу

Смертельные аварии остаются одной из самых главных проблем в Свердловской области. К сожалению, часто из-за глупых маневров водителей погибают их пассажиры, среди которых есть и дети. Мы вспомнили самые жуткие ДТП на Среднем Урале за 2021 год.

ИВДЕЛЬ – ХМАО

7 февраля прошлого года было одним из самых страшных дней для свердловских гаишников. За сутки на дорогах области произошло сразу несколько аварий со смертельным исходом. На трассе Ивдель – ХМАО водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу и протаранил Kia Rio.

В легковушке ехал житель Югорска Евгений Паршин и его дочки 8 и 10 лет. Дети погибли на месте, а их отец скончался в больнице. Мать девочек выжила, но получила тяжкие увечья.

В аварии погиб отец и его дочки 8 и 10 лет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Виновника аварии отправили в колонию-поселения на шесть лет.

ТРАГЕДИЯ В ЛЕСНОМ

Утром 10 июня в закрытом городе Лесном водитель автобуса № 4 протаранил ворота «Электрохимприбора» и врезался в толпу заводчан, которые шли на работу. В результате наезда скончались шесть человек.

В данный момент фигурантами уголовного дела являются директор «Нижнетуринского АТП» 68-летний Юрий Сивков, 61-летний механик по выпуску транспорта на линию Николай Худяков и 56-летний водитель Александр Зелев.

- Водитель знал о неисправности тормозной системы, - объясняет адвокат Дмитрий Ушаков, представляющий интересы Юрия Сивкова. – Проехав такое расстояние невозможно не заметить проблему. Директор автотранспортного предприятия даже специально построил эстакаду, чтобы выявлять подобные поломки. Далее следует другой вопрос. А если о неисправности заранее знал механик? Тогда он просто не имел права выпускать такой автобус в рейс.

Расследованием аварии занимается Следственный комитет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Примечательно, что из 48 пассажиров автобуса травмы получил лишь один человек. Юрий Сивков и Николай Худяков находятся в СИЗО, а водитель в данный момент на свободе.

ЧЕТВЕРО ПОГИБЛИ НА ПЕРМСКОМ ТРАКТЕ

19 июля под Красноуфимском в лобовом столкновении погибли четыре человека, в том числе и 17-летняя школьница. Девушка вместе со своим парнем возвращалась из Перми, оба были без ремней безопасности. Юный лихач Денис Швалев пошел на обгон и врезался в Toyota под управлением 65-летней Надежды Власовой.

От удара девушка вылетела через лобовое стекло. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Женщина вместе с мужем Исмагилем Тимершиным ехала в Башкирию. Надежда скончалась на месте аварии, ее супруг – через два дня в больнице.

- Водитель ВАЗ-2114 при выполнении обгона не справился с управлением, обогнав один автомобиль, он судя по всему растерялся, увидев встречный автомобиль, и не смог принять должных мер для недопущения ДТП, - цитируют слова очевидца в Госавтоинспекции.

СМЕРТЬ СЕМЬИ НА ЕКАД

10 мая екатеринбуржец Илья Мальцев потерял всю семью: дочку, жену, тещу и тестя. Мужчина не пропустил Fiat Ducato при выезде со второстепенной дороги. Илья и его родные возвращались домой с дачи. От удара «четырнадцатую» смяло до неузнаваемости.

Недавно суд вынес Мальцеву приговор – три года в колонии-поселения.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования извлекали из автомашины погибших и пострадавшего участников дорожного движения, - добавляют в ведомстве. - Установлено, что за рулем автомашины «Фиат Дукато» сидел 39-летний мужчина. В автомашине также находился 37-летний мужчина-пассажир. Они не пострадали.

ДТП У ОПЕРНОГО ТЕАТРА

Авария произошла вечером 11 мая, когда водитель Seat Leon вылетел на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка и столкнулся с Toyota Camry.

Удар был такой силы, что иномарку отбросило на тротуар и стоящих на нем пешеходов. Пострадали 32-летний мужчина, семилетний ребенок и три женщины 79, 68 и 34 лет.

Фото: группа «Вконтакте» «Типичный Екатеринбург»

Позже 79-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд. Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что за четыре часа до Нового года на Свердловской трассе погибла пара из Курганской области.