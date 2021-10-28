В Екатеринбурге водителя, погубившего в аварии свою семью, отправили на три года в колонию

Мальцев не имел права садиться за руль. До этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынесли приговор Илье Мальцеву, погубившему в аварии свою семью - жену Елену, семилетнюю дочку и пожилых родителей супруги. 34-летнего мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В день смертельной аварии, 10 мая 2021 года, ближе к вечеру семья собралась поехать с дачи в Невьянске домой в Екатеринбург. Илья завел свою «Ладу», посадил на переднее пассажирское сидение в кресло семилетнюю дочку, на задние - супругу и ее родителей, и поехал. При этом водительских прав у мужчины не было - он их лишился, когда был пойман пьяным за рулем. В Екатеринбург родственники так и не доехали - на 61 километре ЕКАД они попали в ДТП.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Мальцев, проявив преступную небрежность, был невнимателен к дорожной обстановке, выехал на проезжую часть ЕКАД, не убедившись в отсутствии транспортных средств на полосе движения, и не уступил дорогу автомобилю «FSTOA5». Своим действиями осужденный создал помеху, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «FSTOA5», - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Илья Мальцев признал свою вину. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и обязал выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда одному из родственников погибших. Кроме того, ему три года запрещено садиться за руль.