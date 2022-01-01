Пока неизвестно, почему водитель Renault выехал на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Свердловское управление ГИБДД опубликовала кадры с места смертельной аварии, случившейся на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган вечером 31 декабря. В результате лобового столкновения Renault Scenic и BMW X6 погибли два человека. По данным Госавтоинспекции, водитель Renault выехал на встречную полосу и протаранил немецкую иномарку.

- Водитель и BMW X6 и его 14-летняя дочь доставлены в травматологическое отделение городской больницы Каменска-Уральского с различными травмами. В момент столкновения девочка сидела на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности, - отмечают в Госавтоинспекции.

Как стало известно «КП»-Екатеринбург, в результате ДТП скончались супруги Андрей и Ольга Якимовы из села Верхнеключевское Курганской области. Информацию о смерти пары подтвердили знакомые семьи.

- В селе их почти все знали. Они не доехали до дома 13 километров. У них две дочери и сын. Одна из дочерей живет и работает в Китае, а сын недавно женился. Он живет в Каменске-Уральском, недавно у него родилась дочка. Наверное, они от него возвращались. Ольга была социальным работником, ухаживала за бабушками. Андрей не работал по инвалидности, а раньше работал на карьере, - рассказали «Комсомольской правде» односельчане.

На кадрах с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Погибшему мужчине было 58 лет, его супруге – 51 год.

ВАЖНО

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда вызывает тяжкие последствия. Будьте предельно внимательны, опасайтесь резких маневров на дороге. Помните, что от ваших действий за рулем зависит не только ваша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих. Соблюдайте Правила дорожного движения. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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