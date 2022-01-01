В Свердловской области в канун нового года в страшной аварии погибли два человека

Фото: УГИДД по Свердловской области

В Свердловской области в канун Нового года под Каменском-Уральским в страшной аварии погибли два человека, еще двое были ранены. Как оказалось, вечером 31 декабря минивэн Renault Scenic, направляясь в сторону Курганской области, вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником BMW X6. Известно, что 58-летний водитель французской иномарки и его 51-летняя пассажирка скончались на месте ДТП еще до прибытия медиков.

- Водитель и 14-летний несовершеннолетний пассажир автомашины «БМВ Х6» доставлены в травматологическое отделение городской больницы Каменска-Уральского с различными травмами, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИДД по Свердловской области

В момент столкновения девочка сидела на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

На месте происшествия инспекторами ДПС осуществлялось было организовано движение транспорта по одной полосе. Перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении не допущено.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в столкновении двух иномарок на 14 километре кольцевой автодороги также погибли два человека. Жуткое ДТП произошло 29 декабря вечером в 18:50 по местному времени. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель Skoda Kodiaq, который ехал со стороны Березовского в сторону Кольцовского тракта, неожиданно вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся Volkswagen Polo.