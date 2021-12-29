Вылетел на встречную: на ЕКАДе в столкновении двух иномарок погибли два человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок на 14 километре кольцевой автодороги погибли два человека. Жуткое ДТП произошло вечером в 18:50 по местному времени. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что водитель Skoda Kodiaq, который ехал со стороны Березовского в сторону Кольцовского тракта, неожиданно вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся Volkswagen Polo.

- В Volkswagen находились два человека: водитель и пассажир, 44-летний мужчина и его 43-летняя спутница погибли на месте ДТП еще до прибытия бригады медиков, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

65-летнего виновника аварии увезли в ГКБ № 36 с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. По предварительной версии он мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло столкновение. На участке, на котором произошло ДТП, образовалась многокилометровая пробка. Автоинспекторы продолжают работу на месте, им предстоит выяснить точную причину случившегося.

Напомним, на днях, на уральской трассе под Талицей в аварии с участием иномарки Renault Logan погибла молодая мама с 10-месячным малышом. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что за рулем легковушки был 32-летний мужчина, он не справился с управлением, врезался в столб, после чего вылетел в кювет и перевернулся.