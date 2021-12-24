Ехали домой: на уральской трассе в жутком ДТП погибла молодая мама с 10-месячным малышом

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе под Талицей в аварии с участием иномарки Renault Logan погибла молодая мама с 10-месячным малышом. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что за рулем легковушки был 32-летний мужчина, он не справился с управлением, врезался в столб, после чего вылетел в кювет и перевернулся.

- Жертвами ДТП стали 25-летняя женщина и ее 10-месячный ребенок - пассажиры легкового автомобиля. Они находились на заднем сидении, женщина была пристегнута, ребенок находился в детском удерживающем устройстве, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Кроме того, на заднем сидении сидел четырехлетний мальчик, который также был в автокресле. Водитель Renault, имеющий 10-летний водительский стаж, получил незначительный травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Знакомый водителя рассказал, что вместе с ним на двух машинах они ездили в аэропорт Екатеринбурга, чтобы встретить с самолета приехавших супругу и двух детей 32-летнего молодого человека. Они возвращались в Тюмень, где мужчина проживает и работает. Теперь полицейским предстоит выяснить, что стало причиной аварии.