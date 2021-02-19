Прощание запланировано на 20 февраля. Фото: Оксана Ваганова / Instagram.com

В больнице Югорска скончался житель Нягани Евгений Паршин. 7 февраля он вместе со своей семьей попал в аварию по пути в Екатеринбург. В результате столкновения скончались две дочери Евгения 8 и 10 лет. Младшая девочка скончалась до приезда медиков, старшая - уже в машине скорой помощи.

- Прощание с Евгением Паршиным состоится в Няганской церкви в субботу в 12 часов. Он ушел вслед за своими доченьками, - написали родственники мужчины в социальных сетях.

на 116-м километре трассы Ивдель - ХМАО с Toyota Land Cruiser лоб в лоб столкнулся KIA Rio. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла на 116 километре трассы Ивдель – ХМАО. В свердловском управлении ГИБДД сообщали, что именно водитель KIA Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с Land Cruiser.

- Водитель автомобиля KIA, двигаясь со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос с последующим выездом на встречную полосу, - говорилось в заявлении Госавтоинспекции.

Отмечается, что никто из находившихся в Land Cruiser не пострадал. Напомним, что в конце прошлого года под Екатеринбургом в аварии погибла студентка, которая получила водительские права за месяц до рокового столкновения. А в феврале этого года сразу пять человек скончались в результате ДТП на трассе под Нижними Сергами.