В Свердловской области в страшной аварии погибли две сестры

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня, 7 февраля, утром, на 116 километре автодороги Ивдель – ХМАО в аварии погибли две сетры восьми и десяти лет. Младшая девочка скончалась до приезда медиков, старшая - уже в машине скорой помощи. По данным ГИБДД, девочки ехали на «Kia Rio» с папой со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя.

В какой-то момент автомобиль занесло и выкинуло на встречную полосу в лоб «Toyota Land Cruiser». По данным ГИБДД, водитель «Kia Rio» не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные и метеорологические условия.

- На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия. Личности участников аварии устанавливаются. Известно, что в автомобиле «Kia Rio» находилась семья, жители города Нягань, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Отец девочек в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ Югорска. В автомобиле «Toyota Land Cruiser» никто не пострадал.

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