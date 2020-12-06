Пассажирка "Форд" скончалась в больнице не приходя в сознание. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате аварии на Серовском тракте вечером 4 декабря скончалась 18-летняя студентка УрГПУ Анастасия П. (полное имя не указано по просьбе семьи погибшей – прим.ред.) . Девушка вместе с племянницей возвращалась из Екатеринбурга в родной Красноуральск на «Киа». В областном управлении ГИБДД заявили, что, скорее всего, Анстасия не справилась с управлением на высокой скорости и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Форд», который откинуло в «Рено Дастер».

ДТП произошло на 172-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате лобового удара студентка погибла на месте, а спустя несколько часов в больнице скончалась 50-летняя пассажирка «Форда». 14-летнюю племянницу Анастасии с травмами доставили в больницу Нижнего Тагила.

- Двухлетний пассажир «Форда» находился на заднем пассажирском сиденье справа, в детском удерживающем устройстве, рядом сидела его мама 1991 года рождения, - добавили в региональном управлении ГИБДД.

Родители Анастасии уверены, что их дочь не могла без посторонней «помощи» спровоцировать ДТП. По словам очевидцев, до столкновения «Киа» подрезала фура.

- Подушка безопасности сработала, но от удара Настя вылетела из машины. На фото видно, что у нее разорвана водительская дверь. Это вызывает вопросы о том, с какой скоростью ехал встречный автомобиль. Да, она получила права лишь месяц назад. Но даже в автошколе отмечали, как уверенно она чувствует себя за рулем. К тому же она каждую неделю ездила в Екатеринбург на учебу, а на выходные возвращалась, - рассказали «КП» родные погибшей.

От Екатеринбурга до Красноуральска около 200 километров. Анастасия проделывала этот путь дважды в неделю. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия училась на логопеда-дефектолога. Прощание с девушкой пройдет 7 декабря в Красноуральске.