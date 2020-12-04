Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня вечером, 4 декабря, на 172 километре трассы «Екатеринбург-Серов» произошла серьезная авария: столкнулись три легковых автомобиля. Один человек погиб, пятерых пострадавших, включая двоих детей, увезли в больницу.

- Полиция считает, что виновником ДТП стала 18-летняя владелица автомобиля «Киа», которая выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фордом» и «Рено», - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас движение на трассе затруднено, на месте аварии работают сотрудники автоинспекции. Используется только одна полоса, транспортный поток идет по очереди.