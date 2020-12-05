Число погибших в столкновении трех машин на Серовском тракте увеличилось до двух

Авария произошла 4 декабря в 18.00 на 172-м километре дороги Екатеринбург - Серов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали подробности аварии, случившейся в пятницу вечером на Серовском тракте. Так, по данным Госавтоинспекции, ДТП случилось из-за того, что 18-летняя девушка, управлявшая иномаркой Киа Рио не правильно выбрала скорость и, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу.

Там и произошло столкновение ее машины с Форд Фьюжен, которой управляла 59-летняя женщина. Впервые за руль 18-летняя девушка села месяц назад. В результате столкновения Форд отбросила на Рено Дастер, ехавший в попутном направлении. За его рулем сидел 50-летний мужчина.

- В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибла водитель автомашины Киа, ее 14 летняя племянница, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, бригадой ОСМП госпитализирована в приемный покой ЦГБ № 4 Нижнего Тагила, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Водитель автомашины Форд Фьюжен и три ее пассажира, среди которых малолетний ребенок, также госпитализированы в больницу Нижнего Тагила.

Позже в больнице от травм скончалась 50-летняя пассажирка Форда. Она так и не пришла в сознание. Также в машине на заднем сиденье справа в детском кресле сидел двухлетний мальчик. Рядом была его 29-летняя мама.

- В автомашине Рено Дастер, в момент ДТП, помимо водителя находился пассажир, который сидел на переднем пассажирском сиденье, - добавляют в ведомстве. - На месте ДТП мужчинам была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, погибшая 18-летняя девушка была жительницей Красноуральска и училась в Екатеринбурге. Вместе со своей племянницей, которая живет в столице Урала, они ехали в Красноуральск.

- В автомобиле Форд, под управлением жительницы Невьянска, ехали пассажиры проживающие в Красноуральске, которые ехали в Невьянск, - уточняют в ГИБДД. - В автомашине Рено находились жители Верхней Пышмы. Они ехали из Красноуральска в Верхнюю Пышму.